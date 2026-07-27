مصطفى إبراهيم: ناشئو الزمالك مستقبل الفريق الأول في الموسم الجديد

أكد مصطفى إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين بالنادي يمتلك عناصر مميزة قادرة على دعم الفريق الأول خلال الموسم الجديد، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد بشكل أكبر على المواهب الشابة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها النادي.

وأوضح مصطفى إبراهيم، خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة الزمالك ويقدمه الإعلامي محمد عبدالجليل، أن قطاع الناشئين يُعد من أبرز نقاط القوة داخل القلعة البيضاء، بعدما نجح على مدار السنوات الماضية في تقديم العديد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم مع الفريق الأول.

وأشار إلى أن الإدارة والجهاز الفني مطالبان بالاستفادة القصوى من هذه المواهب، ومنحها الفرصة لإظهار إمكانياتها، مؤكدًا أن الاستثمار في أبناء النادي يعد من أفضل الحلول لبناء فريق قوي قادر على المنافسة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الموسم الجديد يمثل فرصة حقيقية للاعبي قطاع الناشئين من أجل فرض أنفسهم داخل الفريق الأول، لا سيما في ظل العقوبة التأديبية التي يمر بها النادي، والتي قد تمنح اللاعبين الشباب مساحة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

وأكد أن اللاعبين الصاعدين يمتلكون الحماس والرغبة في إثبات الذات، وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الفريق إذا حصلوا على الثقة والدعم اللازمين من الجهاز الفني والجماهير.

واختتم مصطفى إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن نجاح أي لاعب شاب يعتمد على توفير البيئة المناسبة له، مشيرًا إلى أن الثقة التي يمنحها الجهاز الفني، إلى جانب مساندة جماهير الزمالك، ستكون عاملًا أساسيًا في تطوير هؤلاء اللاعبين وتجهيزهم لتحمل مسؤولية تمثيل الفريق الأول.

وأشار إلى أن الاعتماد على أبناء قطاع الناشئين لا يمثل مجرد حل مؤقت، بل هو مشروع طويل الأمد يمكن أن يضمن للزمالك الاستقرار الفني ويُسهم في بناء جيل جديد قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج، إذا ما تم التعامل مع هذه المواهب بالصبر والتخطيط السليم



