الزمالك يهيمن على جوائز دير جيست 2026

شهد حفل توزيع جوائز دير جيست 2026، الذي أُقيم الأحد، تكريم نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية، في ليلة اتسمت بسيطرة واضحة لنادي الزمالك على معظم الجوائز، سواء على مستوى الأندية أو الأفراد، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات الرياضية تقديرًا لما قدمته لكرة القدم المصرية.

أفضل نادٍ ومدير فني ومدير رياضي

حصد نادي الزمالك جائزة أفضل نادٍ في مصر لعام 2026 بعد موسم مميز، وتسلم قائد الفريق عمر جابر الدرع نيابة عن النادي. كما نال المدير الفني معتمد جمال جائزة أفضل مدير فني، بينما توج جون إدوارد بجائزة أفضل مدير رياضي، وتسلمها نيابة عنه عمرو جاب الله.

تكريم خاص لعبد الحليم علي وشريف إكرامي

وشهد الحفل لحظات مميزة بتكريم عبد الحليم علي، الهداف التاريخي لنادي الزمالك، بجائزة تقديرية تحمل اسم الراحل كابتن أبو رجيلة، تقديرًا لمسيرته وإنجازاته. كما تم تكريم الحارس شريف إكرامي بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، في لفتة وفاء لمسيرته الطويلة داخل الملاعب.

عبد الله السعيد يتصدر الجوائز الفردية

كان عبد الله السعيد من أبرز نجوم الحفل، بعدما حصد جائزتي أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب في مصر وفقًا لتصويت الجماهير. كما توج البرازيلي خوان بيزيرا بجائزة أفضل جناح أيمن، بينما حصل مصطفى شوبير على جائزة أفضل حارس مرمى، وتسلمها نيابة عنه والده الإعلامي أحمد شوبير.

تكريم أبرز نجوم الموسم

وفاز حسام عبد المجيد بجائزة أفضل مدافع، وتقاسمها مع محمد إسماعيل، فيما حصل أحمد فتوح على جائزة أفضل ظهير أيسر، ونال ناصر ماهر لقب أفضل صانع ألعاب، بينما تُوج أحمد ياسر ريان بجائزة أفضل مهاجم.

وفي فئة الشباب، فاز محمد إبراهيم بجائزة أفضل لاعب تحت 20 عامًا، بينما نال الحكم الدولي أمين عمر جائزة أفضل حكم في مصر. كما تُوج نادي إنبي بجائزة أفضل قطاع ناشئين، وتسلمها رئيس النادي أيمن الشريعي، ليختتم الحفل بتكريم أبرز النجوم والكوادر التي صنعت نجاح الموسم الكروي في مصر



