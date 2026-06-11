سمير فرج: استهداف إيران لدول الخليج خطأ سياسي سيدفع ثمنه لعقود

أكد اللواء سمير فرج، خلال برنامج الحياة اليوم، أن مهاجمة إيران لدول الخليج تمثل أحد أكبر الأخطاء السياسية في الصراع الحالي، محذرًا من تداعياتها طويلة المدى على علاقات طهران بدول المنطقة.

استهداف الخليج خطأ استراتيجي

وقال فرج إن الهجمات الإيرانية التي طالت مواقع في دول خليجية ستترك آثارًا سلبية قد تمتد لعقود، مشيرًا إلى أن شعوب ودول المنطقة لن تنسى هذه الهجمات بسهولة.

إشادة بموقف دول الخليج

وأوضح أن دول الخليج أعلنت منذ بداية الأزمة رفضها استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية في أي عمليات تستهدف إيران، كما حرصت على عدم الانخراط المباشر في المواجهة العسكرية رغم امتلاكها الإمكانيات لذلك.

توقعات بتصعيد أمريكي جديد

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تنفيذ ضربات أكثر قوة ضد إيران، خاصة بعد استهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

البنية التحتية ضمن الأهداف المحتملة

وأشار فرج إلى أن أي تصعيد أمريكي جديد قد يركز على البنية التحتية الإيرانية، بما يشمل محطات الكهرباء والمواصلات والخدمات، بهدف زيادة الضغوط على النظام الإيراني.