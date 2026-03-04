وزير أردني سابق: إيران فقدت صوابها من اليوم الأول في الحرب

قال الدكتور أمين المشاقبة الوزير الأردني السابق، إنّ استهداف إيران لدول الخليج والأردن تحت ذريعة وجود قواعد أمريكية في المنطقة يعكس فقدانها للعقلانية في تعاملها مع هذه الدول.

وأشار إلى أن هذه الدول كانت داعمة للسلام والدبلوماسية الإقليمية، مثل قطر وعمان والمملكة العربية السعودية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الهجمات الإيرانية على المناطق المدنية والمؤسسات والفنادق والمساكن غير مقبولة.

وذكر أن هذا التوجه يفقد إيران عناصر قوتها في المنطقة ويزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استمرار الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية المحتملة.

وأشار أمين المشاقبة إلى أن الأردن تعرض لأكثر من 130 مقذوفًا باتجاه قاعدة موفق السلطي في منطقة الأزرق، مما أثر على البنية التحتية في أكثر من موقع، موضحًا أن المنطقة لا تحتاج لمزيد من الحروب وعدم الاستقرار، لأنها عانت كثيرًا في الماضي وتحتاج إلى استقرار وأمن مستدام.

