إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
توك شو

وزير أردني سابق: إيران فقدت صوابها من اليوم الأول في الحرب

إيران
إيران

قال الدكتور أمين المشاقبة الوزير الأردني السابق، إنّ استهداف إيران لدول الخليج والأردن تحت ذريعة وجود قواعد أمريكية في المنطقة يعكس فقدانها للعقلانية في تعاملها مع هذه الدول.

وأشار إلى أن هذه الدول كانت داعمة للسلام والدبلوماسية الإقليمية، مثل قطر وعمان والمملكة العربية السعودية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الهجمات الإيرانية على المناطق المدنية والمؤسسات والفنادق والمساكن غير مقبولة.

وذكر أن هذا التوجه يفقد إيران عناصر قوتها في المنطقة ويزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استمرار الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية المحتملة.

وأشار أمين المشاقبة إلى أن الأردن تعرض لأكثر من 130 مقذوفًا باتجاه قاعدة موفق السلطي في منطقة الأزرق، مما أثر على البنية التحتية في أكثر من موقع، موضحًا أن المنطقة لا تحتاج لمزيد من الحروب وعدم الاستقرار، لأنها عانت كثيرًا في الماضي وتحتاج إلى استقرار وأمن مستدام.
 

إيران السعودية التهديدات الأمريكية

