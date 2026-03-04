قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صوما : إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

ايران
ايران
عادل نصار

أكد الدكتور جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن طهران كانت تقترب – بحسب تقديرات أمريكية – من إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع قليلة.

وأوضح الدكتور جبريال صوما، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، في حين أن النسبة المسموح بها للاستخدامات السلمية يجب ألا تتجاوز 20%، معتبرًا أن هذا التطور كان مؤشرًا خطيرًا على اقترابها من تصنيع سلاح نووي. وأضاف أن إدارة ترامب طالبت طهران بتسليم اليورانيوم المخصب ووقف عمليات التخصيب، إلا أن الأخيرة رفضت الاستجابة واستمرت في برنامجها النووي.

وأشار إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، لم يخض حروبًا جديدة، بل أرسل وفودًا للتفاوض مع إيران وأبرم أربع اتفاقيات في المنطقة، في إطار سعيه لترسيخ الاستقرار.

وأكد أن الولايات المتحدة تدخلت لمنع استخدام أي سلاح نووي محتمل ضد حليفتها إسرائيل، خاصة في ظل تصريحات إيرانية سابقة تضمنت تهديدات مباشرة لتل أبيب.

وأضاف صوما أن إيران متهمة بدعم وتسليح جماعات مسلحة في المنطقة، من بينها جماعة الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة في العراق وسوريا، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأمن دول الخليج العربي التي ترتبط بشراكات دفاعية مع واشنطن.

أشار إلى أن عددًا من الدول العربية وقّع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، من بينها مصر والأردن والمغرب واليمن، لافتًا إلى أن استقرار المنطقة يتطلب التزامًا جماعيًا بمنع انتشار السلاح النووي.

كما أوضح أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأن الصين تُعد من أكثر الدول استفادة من حركة الملاحة فيه، ما يجعل أي تصعيد إيراني مصدر قلق دولي واسع.

وذكر: أمريكا وقفت لمنع استخدام القنبلة النووية في إيران التي كانت تنوي القضاء على إسرائيل، أحنا مش بنشتري غاز، المنطقة تحت حماية أمريكية، ممنوع حد ينفذ أي عمل عدائي ضد الحلفاء في الشرق الأوسط.

وتابع: أمريكا دمرت كل المناطق التي تنتج فيها الأسلحة البلستيية وقتلت 40 مسئولا والمرشد، أمريكا وإسرائيل هما اللي ضربوا إيران.

وأردف: لولا أمريكا لكانت إيران احتلت دول المنطقة ووصلت لمصر، لا تستطيع إيران ولا غير إيران أن تقترب من مصر وإحنا نعتمد على قدراتنا وجيشنا، واتفق أن لا حد يستطيع أن يسبب ضرر في مصر.

وذكر: الشعب الإيراني هو من عليه أن يختار رئيسه، إسرائيل لم تهدد أي دولة، دول عربية لها علاقة مع إسرائيل، دول الخليج العربي لها صداقات وزيارات مع إسرائيل، فإذا وجود إسرائيل لا يهدد الأمن، واتوقع أن تنتهي الحرب خلال شهرين.

صوما ترامب سلاح نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور: قصف إسرائيل على سوريا عطل خطوات زواجي من فتاة.. ضربوا الأوتيل

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد