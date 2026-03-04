صوما : إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

أكد الدكتور جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن طهران كانت تقترب – بحسب تقديرات أمريكية – من إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع قليلة.

وأوضح الدكتور جبريال صوما، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، في حين أن النسبة المسموح بها للاستخدامات السلمية يجب ألا تتجاوز 20%، معتبرًا أن هذا التطور كان مؤشرًا خطيرًا على اقترابها من تصنيع سلاح نووي. وأضاف أن إدارة ترامب طالبت طهران بتسليم اليورانيوم المخصب ووقف عمليات التخصيب، إلا أن الأخيرة رفضت الاستجابة واستمرت في برنامجها النووي.

وأشار إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، لم يخض حروبًا جديدة، بل أرسل وفودًا للتفاوض مع إيران وأبرم أربع اتفاقيات في المنطقة، في إطار سعيه لترسيخ الاستقرار.

وأكد أن الولايات المتحدة تدخلت لمنع استخدام أي سلاح نووي محتمل ضد حليفتها إسرائيل، خاصة في ظل تصريحات إيرانية سابقة تضمنت تهديدات مباشرة لتل أبيب.

وأضاف صوما أن إيران متهمة بدعم وتسليح جماعات مسلحة في المنطقة، من بينها جماعة الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة في العراق وسوريا، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأمن دول الخليج العربي التي ترتبط بشراكات دفاعية مع واشنطن.

أشار إلى أن عددًا من الدول العربية وقّع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، من بينها مصر والأردن والمغرب واليمن، لافتًا إلى أن استقرار المنطقة يتطلب التزامًا جماعيًا بمنع انتشار السلاح النووي.

كما أوضح أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأن الصين تُعد من أكثر الدول استفادة من حركة الملاحة فيه، ما يجعل أي تصعيد إيراني مصدر قلق دولي واسع.

وذكر: أمريكا وقفت لمنع استخدام القنبلة النووية في إيران التي كانت تنوي القضاء على إسرائيل، أحنا مش بنشتري غاز، المنطقة تحت حماية أمريكية، ممنوع حد ينفذ أي عمل عدائي ضد الحلفاء في الشرق الأوسط.

وتابع: أمريكا دمرت كل المناطق التي تنتج فيها الأسلحة البلستيية وقتلت 40 مسئولا والمرشد، أمريكا وإسرائيل هما اللي ضربوا إيران.

وأردف: لولا أمريكا لكانت إيران احتلت دول المنطقة ووصلت لمصر، لا تستطيع إيران ولا غير إيران أن تقترب من مصر وإحنا نعتمد على قدراتنا وجيشنا، واتفق أن لا حد يستطيع أن يسبب ضرر في مصر.

وذكر: الشعب الإيراني هو من عليه أن يختار رئيسه، إسرائيل لم تهدد أي دولة، دول عربية لها علاقة مع إسرائيل، دول الخليج العربي لها صداقات وزيارات مع إسرائيل، فإذا وجود إسرائيل لا يهدد الأمن، واتوقع أن تنتهي الحرب خلال شهرين.