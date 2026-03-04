قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
بالصور

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أسماء عبد الحفيظ

يشتكي كثيرون خلال شهر رمضان من الشعور بالخمول والكسل بعد الإفطار، خاصة من لديهم عمل صباحي أو التزامات مبكرة. وبينما يعتقد البعض أن المشكلة في قلة النوم فقط.

فى إطار هذا السياق أكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوام، أن السبب الأساسي غالبًا يكون نوعية الطعام على سفرة الإفطار.

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
 

طعام

وقول دكتور أحمد صبري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن بعض الأكلات الشائعة في رمضان تعطي إحساسًا مؤقتًا بالشبع، لكنها في الواقع تستنزف طاقة الجسم وتؤثر على النشاط في اليوم التالي.

المقليات في المقدمة

يوضح خبير التغذية أن الإفراط في تناول السمبوسك والبطاطس المقلية والدجاج المقلي يؤدي إلى بطء شديد في الهضم، مضيفًا:

"الدهون العالية تجعل الجسم يوجه طاقته بالكامل لعملية الهضم، ما يسبب شعورًا فوريًا بالخمول والرغبة في النوم."

كما أن المقليات تزيد الإحساس بالعطش وتؤثر سلبًا على جودة النوم.

الحلويات بعد الأكل مباشرة

يحذر دكتور أحمد صبري من تناول الكنافة أو القطايف فور الانتهاء من الوجبة الأساسية، مؤكدًا أن السكر السريع يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، يتبعه هبوط حاد يسبب:

  • إرهاقًا
  • صداعًا
  • ضعف تركيز صباحًا

وينصح بتأجيل الحلويات ساعتين على الأقل والاكتفاء بقطعة صغيرة.

الأرز الأبيض بكميات كبيرة

يشير خبير التغذية إلى أن الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز الأبيض تعطي طاقة سريعة لكنها قصيرة المدى، ما يجعل الشخص يشعر بالثقل والنعاس بعد الإفطار.

والحل، حسب قوله، هو تقليل الكمية أو استبدال جزء منها بالحبوب الكاملة.

المشروبات الغازية

يؤكد دكتور أحمد صبري أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم كما يعتقد البعض، بل تسبب انتفاخًا واضطرابًا في المعدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل غير متوازن.

اللحوم الدسمة

الإفراط في تناول اللحوم الغنية بالدهون يؤثر أيضًا على الطاقة، لأنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم، ما ينعكس على الشعور العام بالتعب.

كيف تحافظ على نشاطك لو عندك شغل صباحًا؟

يقدم خبير التغذية مجموعة نصائح مهمة:

  • ابدأ الإفطار بالتمر والماء ثم الشوربة الدافئة
  • اختر بروتينًا مشويًا بدل المقلي
  • أكثر من الخضروات والسلطات
  • قلل الحلويات والمشروبات المحلاة
  • احرص على سحور غني بالبروتين مثل البيض أو الزبادي.
أكلات شهر رمضان الشعور بالخمول والكسل

