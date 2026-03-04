يشتكي كثيرون خلال شهر رمضان من الشعور بالخمول والكسل بعد الإفطار، خاصة من لديهم عمل صباحي أو التزامات مبكرة. وبينما يعتقد البعض أن المشكلة في قلة النوم فقط.

فى إطار هذا السياق أكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوام، أن السبب الأساسي غالبًا يكون نوعية الطعام على سفرة الإفطار.

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا



طعام

وقول دكتور أحمد صبري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن بعض الأكلات الشائعة في رمضان تعطي إحساسًا مؤقتًا بالشبع، لكنها في الواقع تستنزف طاقة الجسم وتؤثر على النشاط في اليوم التالي.

المقليات في المقدمة

يوضح خبير التغذية أن الإفراط في تناول السمبوسك والبطاطس المقلية والدجاج المقلي يؤدي إلى بطء شديد في الهضم، مضيفًا:

"الدهون العالية تجعل الجسم يوجه طاقته بالكامل لعملية الهضم، ما يسبب شعورًا فوريًا بالخمول والرغبة في النوم."

كما أن المقليات تزيد الإحساس بالعطش وتؤثر سلبًا على جودة النوم.

الحلويات بعد الأكل مباشرة

يحذر دكتور أحمد صبري من تناول الكنافة أو القطايف فور الانتهاء من الوجبة الأساسية، مؤكدًا أن السكر السريع يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، يتبعه هبوط حاد يسبب:

إرهاقًا

صداعًا

ضعف تركيز صباحًا

وينصح بتأجيل الحلويات ساعتين على الأقل والاكتفاء بقطعة صغيرة.

الأرز الأبيض بكميات كبيرة

يشير خبير التغذية إلى أن الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز الأبيض تعطي طاقة سريعة لكنها قصيرة المدى، ما يجعل الشخص يشعر بالثقل والنعاس بعد الإفطار.

والحل، حسب قوله، هو تقليل الكمية أو استبدال جزء منها بالحبوب الكاملة.

المشروبات الغازية

يؤكد دكتور أحمد صبري أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم كما يعتقد البعض، بل تسبب انتفاخًا واضطرابًا في المعدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل غير متوازن.

اللحوم الدسمة

الإفراط في تناول اللحوم الغنية بالدهون يؤثر أيضًا على الطاقة، لأنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم، ما ينعكس على الشعور العام بالتعب.

كيف تحافظ على نشاطك لو عندك شغل صباحًا؟

يقدم خبير التغذية مجموعة نصائح مهمة: