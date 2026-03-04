مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين

أعربت مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

حذرت مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دونالد ترامب بـ"تدمير طاولة المفاوضات بدافع الحقد"، وذلك في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عراقجي: "عندما تُعامل المفاوضات النووية المعقدة وكأنها صفقة عقارية، وعندما تُحجب الحقائق بالأكاذيب، لا يمكن تحقيق التوقعات غير الواقعية. والنتيجة؟ تدمير طاولة المفاوضات بدافع الحقد".

وأضاف: "لقد خان ترامب الدبلوماسية والأمريكيين الذين انتخبوه".