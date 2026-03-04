مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، جهودها للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة، بما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم كاملة دون أعباء إضافية، حيث يعتبر كارت الخدمات المتكاملة أداة حيوية تسهل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال الوصول السريع والمباشر إلى كل الخدمات الحكومية والخاصة المخصصة لهم، ويوفر الكارت فرصًا متعددة في الصحة والتعليم والعمل والدعم المالي والقانوني، ويختصر الوقت والجهد في الإجراءات الرسمية.

إعفاء بعض المتقدمين لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من الكشف الطبي

أصدرت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قرارا بإعفاء رسمي لبعض المتقدمين من إجراء الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لعام 2026، للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وتسريع إجراءات الحصول على البطاقة دون معوقات.

وتتضمن القرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.

تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة

أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة التي تمس حياة المستفيدين بشكل مباشر، أبرزها:

- إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على الكارت المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.

- استمرار صرف جميع المزايا والخدمات المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

- منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على الكارت غير المميكن (الصادر ورقيًا) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية الجديدة، ضمانًا لعدم انقطاع الخدمات.

- تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يُمنح كارت الخدمات المتكاملة لكل من ينتمي إلى إحدى الفئات التالية:

ـ أصحاب الإعاقات الحركية الدائمة مثل الشلل الدماغي.

ـ المصابون بالشلل النصفي أو الرباعي.

ـ ذوو الإعاقات الذهنية المستقرة.

ـ الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع أو البصر جزئيًا أو كليًا.

ـ مرضى متلازمة داون وضمور العضلات.

ـ المصابون بالقزامة أو شلل الأطفال.

ـ الحالات فاقدة الأهلية ويقوم الوصي القانوني بتقديم الطلب نيابة عنهم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

لتسهيل عملية الحصول على الكارت، يجب تجهيز المستندات التالية:

ـ صورتان شخصيتان حديثتان.

ـ بطاقة الرقم القومي (أصل وصورة).

ـ شهادة الميلاد للأبناء إن وجدت.

ـ تقرير طبي مميكن يوضح نوع الإعاقة.

ـ مستند الوصاية في حالة فقد الأهلية.

خطوات التقديم والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمستفيدين التقديم والاستعلام عبر أكثر من وسيلة لضمان سهولة الوصول:

عبر الخط الساخن

ـ الاتصال على الرقم 1444 واتباع التعليمات.

ـ إدخال الرقم القومي لتلقي تفاصيل موعد صدور الكارت ومكان استلامه.

عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ـ زيارة الموقع الرسمي واختيار «الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة».

ـ الضغط على خيار «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

ـ إدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب.

مزايا الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وكانت وزارة التضامن أوضحت مزايا الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي:

ـ يمنح كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزها:

- الكشف والعلاج المجاني أو المخفض في المستشفيات الحكومية.

- أولوية في الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من المصروفات الدراسية في بعض الحالات.

- توفير وسائل تعليمية مناسبة لطبيعة الإعاقة.

- التعيين ضمن نسبة الـ5% المقررة قانونًا لذوي الإعاقة.

- تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

- حماية قانونية في بيئة العمل.

- الجمع بين معاشين (في بعض الحالات طبقًا للقانون).

- الحصول على معاش تكافل وكرامة لمن تنطبق عليهم الشروط.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية.