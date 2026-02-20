ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الإعاقة

منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عاما.

يأتي ذلك بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي، وأن يتم القيادة من قبل الشخص ذاته أو من خلال سائق مؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي، وفقًا للضوابط المحددة قانونا.

وحدد مشروع القانون ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وتحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع السماح للورثة بالتصرف فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.