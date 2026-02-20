قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
رياضة

مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد

مورينيو وفينسيوس
مورينيو وفينسيوس
حمزة شعيب

تجنب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، الظهور في المؤتمر الصحفي المعتاد قبل مواجهة إي في إس ضمن منافسات الدوري البرتغالي، مفضلاً الاكتفاء بالرد على تساؤلات وسائل الإعلام من خلال المنصة الرسمية للنادي.


ويستعد بنفيكا لخوض اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، في ظل صراع محتدم على لقب المسابقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن مورينيو امتنع عن عقد مؤتمر صحفي للمرة الثامنة هذا الموسم، مكتفياً بالظهور عبر قناة النادي الرسمية.


وخلال حديثه، تطرق مورينيو إلى حالة الفريق بعد المواجهة القوية أمام ريال مدريد، مؤكداً أن اللقاء كان بالغ الصعوبة من الناحيتين البدنية والتكتيكية، موضحاً أن الأداء ظل متوازناً ومكثفاً حتى الدقيقة الخمسين، ما تطلب تركيزا عاليا لمجاراة نسق المباراة.

كما أشار المدرب البرتغالي إلى تداعيات الواقعة المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، والتي ارتبطت بالبرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، مؤكدا أن التعامل مع ما حدث لم يكن سهلاً من الناحية النفسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة طي الصفحة سريعاً، والتركيز على مواجهة الغد التي تمثل أهمية كبيرة لطموحات الفريق في الموسم الحالي.

مورينيو ريال مدريد بنفيكا

