مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد

تجنب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، الظهور في المؤتمر الصحفي المعتاد قبل مواجهة إي في إس ضمن منافسات الدوري البرتغالي، مفضلاً الاكتفاء بالرد على تساؤلات وسائل الإعلام من خلال المنصة الرسمية للنادي.



ويستعد بنفيكا لخوض اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، في ظل صراع محتدم على لقب المسابقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن مورينيو امتنع عن عقد مؤتمر صحفي للمرة الثامنة هذا الموسم، مكتفياً بالظهور عبر قناة النادي الرسمية.



وخلال حديثه، تطرق مورينيو إلى حالة الفريق بعد المواجهة القوية أمام ريال مدريد، مؤكداً أن اللقاء كان بالغ الصعوبة من الناحيتين البدنية والتكتيكية، موضحاً أن الأداء ظل متوازناً ومكثفاً حتى الدقيقة الخمسين، ما تطلب تركيزا عاليا لمجاراة نسق المباراة.

كما أشار المدرب البرتغالي إلى تداعيات الواقعة المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، والتي ارتبطت بالبرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، مؤكدا أن التعامل مع ما حدث لم يكن سهلاً من الناحية النفسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة طي الصفحة سريعاً، والتركيز على مواجهة الغد التي تمثل أهمية كبيرة لطموحات الفريق في الموسم الحالي.