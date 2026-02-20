سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 20-2-2026..صعود طفيف

ارتفع سعر الذهب في الإمارات مساء ثاني أيام شهر رمضان المعظم والمحدد اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026؛ داخل محلات الصاغة الإماراتية بصورة طفيفة.

الذهب يصعد في الإمارات

وصعد سعر جرام الذهب في الإمارات مساء اليوم بقيمة بلغت درهمين اثنين علي الأقل مقارنة بما كان عليه قبل يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية في المتوسط نحو 536 درهم.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 604.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 559.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 536.5 درهم الإماراتي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 459.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 355.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نجو 305 درهم.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 18.794 ألف درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 4292 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5024 دولار.