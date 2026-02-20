قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضحته السوشيال ميديا.. عقوبة شخص تعدى على والدته بالضرب

الحبس - ارشيفية
محمد الشعراوي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالضرب بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من (نجلها - عامل "له معلومات جنائية ، وزوجته ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول شقة سكنية ملكها.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب فى قانون العقوبات

تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

الضرب فى قانون العقوبات عقوبة الضرب فى قانون العقوبات شخص تعدى على والدته التواصل الإجتماعى

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
