ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استعدادا لبطولة المغرب.. ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات بمشاركة مصرية بارزة

يارا عاطف
يارا عاطف
إسلام مقلد

اختتم معسكر حكام كأس الأمم الأفريقية للسيدات، فعالياته؛ بعدما انطلق في 15 فبراير واستمر حتى 20 من الشهر ذاته، بمشاركة نخبة من الحكام والحَكَمَات والمحاضرين من مختلف الدول الأفريقية؛ في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة الرسمية.

وجاء تنظيم المعسكر؛ بهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، إلى جانب توحيد معايير التحكيم قبل ضربة البداية للبطولة، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل المقبلين، بما يضمن ظهورًا تحكيميًا قويًا يواكب تطور الكرة النسائية في القارة السمراء.

وشهد المعسكر مشاركة مصرية مميزة، تمثلت في الكابتن السيد مراد مُحاضرًا، ويارا عاطف حكما مساعدا، حيث مثّل الثنائي “التحكيم المصري” كسفراء في هذا المحفل الأفريقي المهم.

ويُعد السيد مراد من أبرز المحاضرين الفنيين داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ لما يمتلكه من خبرات واسعة وقدرات فنية عالية المستوى، إذ أثبت حضوره وتأثيره خلال الفترة الماضية في مختلف البطولات القارية، ويستعين به الاتحاد الأفريقي بشكل دائم كمُقيِّم للحكام في المباريات والبطولات الكبرى؛ نظرًا لما يتمتع به من رؤية تحليلية دقيقة، وخبرة تراكمية كبيرة.

أما “يارا عاطف”، فتُعد من المساعدين الدوليين البارزين؛ بعدما نجحت في وضع اسمها بقوة داخل أروقة الاتحادين الأفريقي والدولي، بفضل سجلها المميز، ومشاركاتها المشرفة في بطولات الكاف.

وتطمح يارا إلى مواصلة تمثيل مصر والتحكيم النسائي بصورة مشرفة؛ في ظل الثقة التي تحظى بها داخل المنظومة القارية، مع توقعات بأن يكون لها دور بارز ومردود قوي في البطولات المقبلة.

ويعكس هذا الظهور المعتاد والمشرف لسفراء التحكيم المصري في المحافل الخارجية، مكانة التحكيم المصري على الساحة الأفريقية، كما يمثل دفعة معنوية كبيرة للحكام المصريين؛ من أجل توسيع حضورهم في البطولات الأفريقية والعربية والدولية، بما يضيف إلى سجل إنجازات التحكيم المصري، ويعزز من حضوره القاري والدولي خلال السنوات المقبلة.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

المتهمين

استغلال الأطفال في التسول.. قصة سقوط 8 رجال و13 سيدة لهم سوابق جنائية بالجيزة

المتهمة

القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

المتهم

القبض على عاطل تحرش بسيدة في السلام

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

