استعدادا لبطولة المغرب.. ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات بمشاركة مصرية بارزة

اختتم معسكر حكام كأس الأمم الأفريقية للسيدات، فعالياته؛ بعدما انطلق في 15 فبراير واستمر حتى 20 من الشهر ذاته، بمشاركة نخبة من الحكام والحَكَمَات والمحاضرين من مختلف الدول الأفريقية؛ في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة الرسمية.

وجاء تنظيم المعسكر؛ بهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، إلى جانب توحيد معايير التحكيم قبل ضربة البداية للبطولة، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل المقبلين، بما يضمن ظهورًا تحكيميًا قويًا يواكب تطور الكرة النسائية في القارة السمراء.

وشهد المعسكر مشاركة مصرية مميزة، تمثلت في الكابتن السيد مراد مُحاضرًا، ويارا عاطف حكما مساعدا، حيث مثّل الثنائي “التحكيم المصري” كسفراء في هذا المحفل الأفريقي المهم.

ويُعد السيد مراد من أبرز المحاضرين الفنيين داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ لما يمتلكه من خبرات واسعة وقدرات فنية عالية المستوى، إذ أثبت حضوره وتأثيره خلال الفترة الماضية في مختلف البطولات القارية، ويستعين به الاتحاد الأفريقي بشكل دائم كمُقيِّم للحكام في المباريات والبطولات الكبرى؛ نظرًا لما يتمتع به من رؤية تحليلية دقيقة، وخبرة تراكمية كبيرة.

أما “يارا عاطف”، فتُعد من المساعدين الدوليين البارزين؛ بعدما نجحت في وضع اسمها بقوة داخل أروقة الاتحادين الأفريقي والدولي، بفضل سجلها المميز، ومشاركاتها المشرفة في بطولات الكاف.

وتطمح يارا إلى مواصلة تمثيل مصر والتحكيم النسائي بصورة مشرفة؛ في ظل الثقة التي تحظى بها داخل المنظومة القارية، مع توقعات بأن يكون لها دور بارز ومردود قوي في البطولات المقبلة.

ويعكس هذا الظهور المعتاد والمشرف لسفراء التحكيم المصري في المحافل الخارجية، مكانة التحكيم المصري على الساحة الأفريقية، كما يمثل دفعة معنوية كبيرة للحكام المصريين؛ من أجل توسيع حضورهم في البطولات الأفريقية والعربية والدولية، بما يضيف إلى سجل إنجازات التحكيم المصري، ويعزز من حضوره القاري والدولي خلال السنوات المقبلة.