تعيين حكام مباريات الجولة الـ18 للدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الزمالك وحرس الحدود، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملاعب مختلفة.

الزمالك يستضيف حرس الحدود

أسندت اللجنة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود للحكم حمادة القلاوي.

ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وهاني خيري، بينما سيكون الحكم أحمد ماجد في دور الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، سيتولى الحكم محمد علي الشناوي إدارة المراجعة، ويعاونه محمد العيوطي.



تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة ** التاسعة والنصف مساءً**، في لقاء يسعى فيه الزمالك لتعويض جماهيره بعد النتائج الأخيرة، بينما يسعى حرس الحدود لتقديم أداء قوي خارج أرضه.



بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا



أما مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا فقد أسندت لإدارة الحكم محمد معروف، ويعاونه أحمد حسام طه وإسلام أبو العطا، فيما سيكون هيثم عثمان الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو، يتواجد الحكم خالد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله.

تُقام المباراة على استاد الدفاع الجوي في نفس التوقيت، الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتعد مواجهة قوية على صدارة جدول الدوري، حيث يسعى كلا الفريقين لتعزيز موقعه في المنافسة



