موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري

أسدل الستار على مباراة الأهلي والجونة، التي أُقيمت مساء امس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بفوز صعب حققه الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 36، بعدما استقبل عرضية متقنة من الجهة اليمنى، ليحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الجونة عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، وذلك يوم الاثنين 23 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.