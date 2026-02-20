موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة بعد خسارة الزمالك الأخيرة في بطولة كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا، ما يزيد من أهمية الفوز اليوم لاستعادة الثقة والنتائج الإيجابية في الدوري.

ترتيب الفريقين

الزمالك: المركز الثالث، 31 نقطة

المركز الثالث، 31 نقطة حرس الحدود: المركز السابع عشر، 14 نقطة

موعد مباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب الفريق الأبيض.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

ستُذاع المباراة على قناة أون سبورت، الراعي الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.