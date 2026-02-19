مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

شهدت أولى حلقات برنامج رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر، استضافة الفنانة أسماء جلال.

وخلال الحلقة، وجه رامز سؤالا لأسماء جلال قائلًا: «مين ممثلة متحبيش تشتغلي معاها؟»، في محاولة لإحراجها، إلا أن أسماء جلال ردت بهدوء قائلة: «مفيش.. أنا بشتغل مع كله»، مؤكدة عدم وجود خلافات أو تحفظات لديها تجاه أي من زميلاتها في الوسط الفني.

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليلفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.