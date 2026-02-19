السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمته أمام مجلس السلام بشأن غزة المنعقد اليوم في واشنطن، عن التزام مالي كبير يهدف إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأكد مجدداً التزام المملكة الراسخ بإرساء "سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، سلام يُفضي إلى قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام".

وقال المندوب السعودي إن السلام الحقيقي سيُحوّل المنطقة "من الموت والدمار إلى الأمل والازدهار من خلال دمجها، وتوحيد مواردها، وإطلاق طاقاتها الكامنة".

وأضاف مخاطباً القادة المجتمعين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يسرني أن أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيتعهد بتقديم مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القليلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف، والعمل على تخفيف معاناة إخواننا الفلسطينيين، وتحقيق السلام الذي يتوقون إليه هم والمنطقة بأسرها".