ترامب: الولايات المتحدة تساهم ب10 مليارات دولار من أجل غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ عشرة مليارات دولار لمجلس السلام من أجل غزة.



وأوضح ترامب أن الفيفا سيساعد في جمع 75 مليون دولار لمشاريع متعلقة بكرة القدم في غزة، إلى جانب مشاركة الصين وروسيا في تلك الجهود.



وكشف الرئيس ترامب أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان والكويت قدموا أكثر من 7 مليارات دولار لإغاثة غزة، وأن إندونيسيا والمغرب وألبانيا وكوسوفو وكازاخستان "قد أرسلت جميعها قوات وشرطة لتحقيق الاستقرار في غزة".

وأضاف أن مصر والأردن "تقدمان بالمثل مساعدة كبيرة جداً، من خلال القوات والتدريب والدعم لقوة الشرطة الفلسطينية التي تتمتع بمصداقية عالية".

وقال ترامب في كلمته خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن العاصمة: "كل دولار يُنفق هو استثمار في الاستقرار والأمل في مستقبل جديد ومتناغم - إنها منطقة مهمة للغاية وحيوية للغاية ورائعة للغاية".

ولم يقدم ترامب على الفور تفاصيل حول أعداد القوات أو موعد نشرها، كما لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية استخدام التمويل.

وأضاف ترامب أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "يجمع ملياري دولار لدعم غزة".