تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
فن وثقافة

سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟

اسماء جلال
اسماء جلال
محمد بدران   -  
يارا أمين

استقبل النجم رامز جلال الفنانة أسماء جلال في أولى حلقات برنامج رامز ليفل الوحش، المذاع على قناة mbc مصر بوصلة من السخرية.

ووجه الفنان رامز جلال عدة أسئلة لأسماء جلال ومن بين الأسئلة:" هل انتي مرتبطة بفنان مُطلق؟"، وأجابت قائلة: “لأ” ودخلت الفنانة أسماء في نوبة صراخ وبكاء أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال بعد سقوطها.

وسخر رامز من ملابس أسماء جلال قائلا: "إيه البنطلون اللي إنتي لبساه دا؟وإيه اللي عليه البنطلون دا؟"

برنامج رامز ليفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.

فوائد شرب قمر الدين
هدى الإتربي
اضطراب الحزن المطوّل
الافطار
