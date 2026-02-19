سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟

استقبل النجم رامز جلال الفنانة أسماء جلال في أولى حلقات برنامج رامز ليفل الوحش، المذاع على قناة mbc مصر بوصلة من السخرية.

ووجه الفنان رامز جلال عدة أسئلة لأسماء جلال ومن بين الأسئلة:" هل انتي مرتبطة بفنان مُطلق؟"، وأجابت قائلة: “لأ” ودخلت الفنانة أسماء في نوبة صراخ وبكاء أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال بعد سقوطها.

وسخر رامز من ملابس أسماء جلال قائلا: "إيه البنطلون اللي إنتي لبساه دا؟وإيه اللي عليه البنطلون دا؟"

برنامج رامز ليفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.