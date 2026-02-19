طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي

أكد طارق التايب نجم منتخب ليبيا الصفاقسي ونجم الساحلي التونسي السابق، إنه كان يمتلك عروضا من جميع أندية أفريقيا للتعاقد معه، عندما كان لاعبا.

قال التايب في تصريحات تليفزيونية: «جميع الأندية في أفريقيا طلبوني، ومنهم الأهلي المصري، لكنها لم تكتمل في النهاية».

وتابع: «مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق قال لي، تعالى اعمل اختبار، قلت له، ما أسوي اختبار، لاعب دولي يسوي تست في نادي عربي؟ غيري يقبل ما عندوش إمكانياتي الشخصية، طارق التايب كيف؟».

وأضاف: «أنا لاعب محترف أكبر صفقة في تونس من الصفاقسي للنجم الساحلي 2001، وقبله حققنا الفوز على منتخب مصر في تصفيات أفريقيا مع محمود الجوهري الله يرحمه، وفي أفضل الفترات لمنتخب مصر».

واختتم «أنا جيت للأهلي المصري وقت مانويل جوزيه، وأحمد شوبير كان معي، معناها ناس هم اللي طلبوني وكلموني».