سعر ياميش رمضان 2026 اليوم في المجمعات وأهلا رمضان .. تشهد الأسواق المصرية، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، حالة من النشاط الملحوظ مع تزايد إقبال المواطنين على شراء مستلزمات شهر رمضان، خاصة الياميش والسلع الغذائية الأساسية، في ظلّ سعي الأسر إلى تأمين احتياجاتها مبكرًا وتنظيم ميزانياتها قبل حلول الشهر الكريم، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن أحدث أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.

أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من الياميش والمكسرات داخل المجمعات الاستهلاكية، مع طرحها بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر تين مدور الأمراء بـ 100 جنيه.

سعر تين مدور السعيد الجديد بـ 120 جنيها.

سعر تين مدور السعيد العالمية بـ 110 جنيهات.

سعر مشمشية تركي مقاس 4 بـ 400 جنيه.

سعر مشمشية تركي مقاس 8 بـ 300 جنيه.

سعر قمر الدين وفير، وزن 400 جرام بـ 80 جنيها.

سعر قمر الدين الشلال، وزن 400 جرام بـ 70 جنيها.

سعر قمر الدين الأسطورة، وزن 400 جرام بـ 65 جنيها.

سعر جوز هند خشن نصف دسم بـ 160 جنيها.

سعر جوز هند خشن كامل الدسم بـ 260 جنيها.

سعر قراصيا أرجنتيني بـ 280 جنيها.

سعر عين جمل قلب أرباع بـ 480 جنيها.

سعر عين جمل أنصاف إكسترا بـ 530 جنيها.

سعر بندق حصى أمريكي بـ 300 جنيه.

سعر لوز حصى أمريكي بـ 300 جنيه.

سعر عين جمل حصى أمريكي بـ 300 جنيه.

سعر زبيب نباتي جولدن العالمية بـ 200 جنيها.

سعر تمر هندي السلام بـ 45 جنيها.

سعر كركديه العالمية بـ 180 جنيها.

سعر خروب قبرصي قرون إكسترا بـ 180 جنيها.

سعر فول سوداني فيرجينيا بـ 97 جنيها.

سعر قمر الدين مصري بـ 25 جنيها.

سعر بلح نعمة، وزن 700 جرام بـ 43 جنيها.

سعر بلح الرحاب، وزن 700 جرام بـ 50 جنيها.

سعر بلح صفوة الواحات، وزن 700 جرام بـ 40 جنيها.

أسعار ياميش رمضان 2026 في الأسواق

تختلف أسعار الياميش خارج المجمعات الاستهلاكية وفقا للنوع والجودة وبلد المنشأ، حيث سجلت الأسعار الآتية:

سعر عين الجمل وزن 200 جرام بـ 202 جنيه.

سعر عين الجمل حجم كبير بـ 850 جنيهًا للكيلو.

سعر الزبيب الأبيض بـ 80 جنيهًا للكيلو.

سعر الزبيب الأحمر بـ 68 جنيهًا للكيلو.

سعر الزبيب الأسود بـ 100 جنيه للكيلو.

سعر السوداني المملح حجم وسط بـ 122 جنيهًا للكيلو.

سعر السوداني المعبأ وزن 200 جرام بـ 81 جنيهًا.

سعر الكاجو المحمص وزن 200 جرام بـ 303 جنيهات.

سعر الكاجو المحمص وزن 175 جرامًا بـ 234 جنيهًا.

سعر الكاجو الخام بـ 1255 جنيهًا للكيلو.

سعر البلح يتراوح بين 25 و90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة.

سعر الفستق الجامبو بـ 1218 جنيهًا للكيلو.

سعر الفستق المقشر بـ 2900 جنيه للكيلو.

سعر الفستق المحمص وزن 175 جرامًا بـ 282 جنيهًا.

سعر اللوز المحمص وزن 200 جرام بـ 303 جنيهات.

سعر اللوز المحمص المملح بـ 1100 جنيه للكيلو.

أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان 2026

تواصل معارض أهلا رمضان جذب المواطنين بفضل الأسعار التنافسية وتنوع المنتجات، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر بلح أسكوتي وزن 500 جرام بـ 20 جنيهًا.

سعر بلح أسواني وزن 500 جرام بـ 25 جنيهًا.

سعر بلح مجدول وزن 500 جرام بـ 30 جنيهًا.

سعر جوز الهند وزن كيلو بـ 150 جنيهًا.

سعر الزبيب وزن كيلو بـ 170 جنيهًا.

سعر الفول السوداني وزن كيلو بـ 140 جنيهًا.

سعر المشمشية وزن كيلو بـ 200 جنيه.

سعر القراصيا وزن كيلو بـ 220 جنيهًا.

سعر التين المجفف وزن كيلو بـ 250 جنيهًا.

سعر العرقسوس وزن كيلو بـ 80 جنيهًا.

سعر تمر هندي وزن كيلو بـ 60 جنيهًا.

إقبال متزايد على شراء الياميش قبل رمضان

يعكس الإقبال الكبير على شراء الياميش قبل بداية شهر رمضان حرص الأسر المصرية على الاستعداد المبكر، خاصة مع تنوع المعروض بين المجمعات الاستهلاكية والمعارض والأسواق الحرة، وهو ما يمنح المستهلك فرصة للمقارنة واختيار الأنسب من حيث السعر والجودة.

كما يسهم طرح المنتجات بأسعار متفاوتة في تلبية احتياجات مختلف الفئات، حيث تتوفر بدائل اقتصادية وأخرى فاخرة، بما يتيح مرونة في الشراء وفقا لقدرة كل أسرة.

نصائح لشراء ياميش رمضان بأسعار مناسبة

ينصح خبراء السوق بضرورة المقارنة بين الأسعار في أكثر من منفذ بيع، سواء داخل المجمعات الاستهلاكية أو معارض أهلا رمضان أو الأسواق، لضمان الحصول على أفضل سعر، مع مراعاة جودة المنتج وتاريخ صلاحيته.

كما يُفضل الشراء بكميات مناسبة لتجنب الهدر، خاصة مع توافر المنتجات طوال الشهر الكريم، إلى جانب متابعة العروض والتخفيضات التي يتم طرحها بشكل مستمر خلال هذه الفترة.