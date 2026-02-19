قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بـ العباءة.. بوسي تهنئ جمهورها بمناسبة رمضان

شاركت الفنانة بوسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث ظهور لها، حيث حرصت على تهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك بإطلالة رمضانية أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالتين مختلفتين بطابع شرقي راقٍ، إذ اعتمدت في الأولى على عباية بدرجات الأبيض والوردي الهادئ مع حجاب أبيض ناعم أبرز ملامحها الهادئة، بينما اختارت في الإطلالة الثانية عباية باللون الأخضر الزيتي بتفاصيل تطريز مميزة، ونسّقتها مع حقيبة بدرجة بيج وحجاب أبيض، ما منحها مظهرًا رمضانيًا أنيقًا وبسيطًا في الوقت نفسه.

وجاءت تهنئة بوسي مصحوبة بأجواء دافئة تعكس روح الشهر الكريم، حيث انهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بذوقها في اختيار الأزياء وبإطلالتها المحتشمة التي تناسب أجواء رمضان.

وتحرص بوسي من وقت لآخر على مشاركة جمهورها بلقطات من يومياتها وإطلالاتها المختلفة، وهو ما يجعلها دائمًا محل اهتمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

