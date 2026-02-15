بوسي تتألق في أحدث ظهور خلال حفل غنائي.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال إحيائها إحدي الحفلات الغنائية.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الرمادي مع ڤيست بنفس اللون ونسقت معهما قميص أبيض.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، تزينت بمجموعة من الأكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.