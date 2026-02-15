قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
شباب بلوزداد واوتوهو الكونغولي يتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية
يودعان البطولة .. يانج أفريكانز يفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة

د أحمد كجوك، وزير المالية
محمود محسن

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستمنح 15 مليون أسرة دعمًا نقديًا إضافيًا خلال رمضان وعيد الفطر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لكل أسرة في كل مناسبة، فوق الدعم المعتاد.

وقال أحمد كجوك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحزمة تهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مع ضمان وصول الدعم بسرعة وكفاءة لتحقيق أثر ملموس على مستوى المعيشة.

وتابع وزير المالية، أن الحزمة تستهدف تحسين مستوى المعيشة بصورة مباشرة، مستفيدة من تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وكفاءة.

أحمد كجوك وزير المالية الحكومة تكافل وكرامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

