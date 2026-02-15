المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستمنح 15 مليون أسرة دعمًا نقديًا إضافيًا خلال رمضان وعيد الفطر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لكل أسرة في كل مناسبة، فوق الدعم المعتاد.

وقال أحمد كجوك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحزمة تهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مع ضمان وصول الدعم بسرعة وكفاءة لتحقيق أثر ملموس على مستوى المعيشة.

وتابع وزير المالية، أن الحزمة تستهدف تحسين مستوى المعيشة بصورة مباشرة، مستفيدة من تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وكفاءة.