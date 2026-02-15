قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
الأنبا بولا يلتقي كهنة الإيبارشيّة ويشهد برنامج تدريبي متطور لهم

ميرنا رزق

تحت رعاية وبحضور الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفي إطار رؤية الكنيسة لتطوير العمل الرعوي، تم إطلاق برنامج تدريبي مكثف مخصص للآباء الكهنة، والمكرسين، يهدف إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في الخدمة اليومية.

برنامج تدريبي للكهنة 

كانت أبرز محاور التدريب هي: إعداد العظات واللقاءات، واستخدام التقنيات الحديثة في تلخيص النصوص الدينية، وتبسيط المفاهيم اللاهوتية، وتوليد أفكار مبدعة للعظات.

كما تم التطرق إلى لإنتاج الرقمي والبصري من خلال تصميم الإنفوجرافيك التعليمي، وإنتاج فيديوهات تأملية قصيرة، وصناعة قصص دينية مصورة للأطفال، بالإضافة إلى الإدارة الذكية لتنظيم المواعيد، والاجتماعات الكنسية، وتحليل البيانات الرعوية لاتخاذ قرارات دقيقة.

وتم أيضًا التدريب على الأمان الرقمي، بواسطة التدريب على أخلاقيات الاستخدام، وحماية الخصوصية، وكشف المحتوى المزيف.

استخدم الآباء في هذا التدريب منصات عالمية مثل ChatGPT، Claude، وGemini، ليكون "المساعد الذكي" أداة في يد الراعي لخدمة الكلمة بجودة، وكفاءة عصر التكنولوجيا.

الأنبا بولا شفيق الكاثوليك الكنيسة الكهنة الذكاء الاصطناعي

