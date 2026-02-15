الأنبا بولا يلتقي كهنة الإيبارشيّة ويشهد برنامج تدريبي متطور لهم

تحت رعاية وبحضور الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفي إطار رؤية الكنيسة لتطوير العمل الرعوي، تم إطلاق برنامج تدريبي مكثف مخصص للآباء الكهنة، والمكرسين، يهدف إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في الخدمة اليومية.

برنامج تدريبي للكهنة

كانت أبرز محاور التدريب هي: إعداد العظات واللقاءات، واستخدام التقنيات الحديثة في تلخيص النصوص الدينية، وتبسيط المفاهيم اللاهوتية، وتوليد أفكار مبدعة للعظات.

كما تم التطرق إلى لإنتاج الرقمي والبصري من خلال تصميم الإنفوجرافيك التعليمي، وإنتاج فيديوهات تأملية قصيرة، وصناعة قصص دينية مصورة للأطفال، بالإضافة إلى الإدارة الذكية لتنظيم المواعيد، والاجتماعات الكنسية، وتحليل البيانات الرعوية لاتخاذ قرارات دقيقة.

وتم أيضًا التدريب على الأمان الرقمي، بواسطة التدريب على أخلاقيات الاستخدام، وحماية الخصوصية، وكشف المحتوى المزيف.

استخدم الآباء في هذا التدريب منصات عالمية مثل ChatGPT، Claude، وGemini، ليكون "المساعد الذكي" أداة في يد الراعي لخدمة الكلمة بجودة، وكفاءة عصر التكنولوجيا.