زينة تعلن حصولها على شهادة نسب من نقابة الأشراف: «أحلى هدية في حياتي»

أعلنت الفنانة زينة حصولها على شهادة نسب من نقابة السادة الأشراف، مؤكدة أنها تنتمي ونجليها إلى نسل الرسول الكريم، بحسب ما ورد في الشهادة.

ونشرت زينة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة الشهادة، وعلّقت قائلة: “اللهم صلي على سيدنا محمد.. أجمل شيء حصل في حياتي، ماما وجدتي عندهم الشهادة دي من زمان بس كنت بتكسف أقول الناس هاتقول عليا بكذب، أختي نسرين طلعت الشهادات بتاعتنا أنا وأخواتي وبعدها طلعت لولادي يوم عيد ميلادي ودي أحلى هدية جاتلي في عمري كله.. شكرا يا أختي أووووي.. إحنا من نسل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنا وولادي من الأشراف نسبة لأمي.. حبيت أشارككم فرحة كبيرة في قلبي أنا وزين وعز.



وكانت قد أثارت الفنانة زينة حالة من الجدل الواسع بعد نشرها منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تؤكد فيه زواج والد أولادها من مساعدته مما خلق عدد من التساؤلات حول ما يتردد قاصدة الفنان أحمد عز والذى خرج بدوره لينفي تماما ما يتردد.

ونرصد فى التقرير التالي القصة الكاملة.

زينة تفجر مفاجأة عن أبو أولادها

البداية كانت مع الفنانة زينة التى كتبت عبر انستجرام تعليقا أثار الجدل قالت فيه :"باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته كده واشتغل بضمير اكتر واكتر وكمان وفر المرتب خطة في منتهي الذكاء ونسمع مع بعض اه يا دنيا".