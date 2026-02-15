ديانا كرزون تخطف ترند عيد الحب وتسحر جمهورها

خطفت "سوبر ستار العرب" النجمة الأردنية ديانا كرزون، "ترند" عيد الحب، بحفلها الجماهيري الذي أحيته مساء السبت 14 فبراير في مسرح ذا دومين في العاصمة الأردنية عمان، وسط حضور جماهيري كبير، كان أجمل ما فيه حضور ذواقة الطرب الذين استمتعوا ببرنامج الحفل الذي نوعت به ديانا بين أغانيها الخاصة وبين مجموعة من أغنيات عمالقة الطرب، مثل: فيروز، وردة الجزائرية، وعزيزة جلال، وكاظم الساهر، وملحم بركات، وماجدة الرومي، حيث قطفت من كل بستان زهرة روتها بصوتها الفخيم.

وكان لافتاً حضور مجموعة من الفنانين الأردنيين للحفل، من زملاء ديانا التي رحبت بهم، وقالت إنها اختارت هذا العام أن تحتفي بعيد الحب وسط جمهورها وأصدقائها.

وكانت ديانا كرزون قد تصدرت منصات التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد الحفل، بعد أن تناقلت المواقع الإخبارية وصفحات مشاهير "السوشال ميديا"، اللقطة التي فاجأها فيها زوجها الإعلامي معاذ العمري، أثناء تقديمها لأغنيتها "العمر ماشي"، بباقة ورد عملاقة، حيث صعد إلى المسرح مؤكداً فخره بها، واصفاً إياها بالأم والزوجة العظيمة قبل أن تكون الفنانة المميزة.

وخلال الحفل الذي تميز بأجوائه الرومانسية الفريدة، حيث حصل كل شخص من الجمهور على وردة حمراء، قدمت ديانا كرزون أغنيتها الجديدة "بلا تفسير" للمرة الأولى على المسرح. وتم إطلاقها منذ أيام قليلة بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات عمر الكردي وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.