منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
اقتصاد

رئيس مياه القاهرة الكبرى يستقبل المقرر الأممي ويصطحبه في جولة ميدانية داخل الخط الساخن 125 ومركز خدمة العملاء بالوايلي

جانب من الجولة
آية الجارحي

​استقبل المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى،  أرجو بيدرو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، والتي تستهدف متابعة آليات تقديم خدمات مياه الشرب، والاطلاع على منظومة خدمة العملاء وسبل تعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين.


​وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مقر الخط الساخن (125) التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث اطّلع الوفد على منظومة تلقي الشكاوى وآليات التعامل معها، كما تفقد مركز خدمة العملاء بمنطقة الوايلي، للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


​وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تعتمد على منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى، حيث يتم تسجيل البلاغات وتوقيعها على خرائط نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح تحديد المواقع بدقة وسرعة توجيه فرق العمل المختصة.
​وفي سياق متصل، وخلال تفقد الوفد لمقر الخط الساخن، استعرضت الدكتورة/ إيمان عثمان، مدير عام البحوث والتطوير بالشركة، "المنصة الرقمية الموحدة" لشركة مياه الشرب بالقاهرة، موضحاً دورها المحوري كحلقة وصل تقنية تربط كافة قطاعات الشركة ببعضها البعض. وأشارت إلى أن المنصة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية في تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتنسيق الجهود بشكل لحظي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تجويد أداء الخدمة وتقليص زمن الاستجابة لطلبات وشكاوى عملاء الشركة.
​وخلال الجولة، استعرض الأستاذ/ معتز يحيى، مدير عام الخط الساخن، خطوات ورحلة التعامل مع الشكاوى منذ لحظة تلقي البلاغ، مرورًا بتسجيله وإبلاغ الجهات المختصة، وصولًا إلى حل الشكوى وتقييم مستوى الاستجابة. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل متابعة الأداء من داخل الخط الساخن، بالإضافة إلى وحدة الرقابة والمتابعة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
​كما استعرضت نجلاء فتحي، مدير عام خدمة العملاء بالشركة، منظومة خدمة العملاء والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز الوايلي، والذي تم تجهيزه وفقًا لأعلى المعايير، بما في ذلك توفير منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات بلغة الإشارة، وإتاحة المستندات بطريقة "برايل".
​وتفقد الوفد أيضاً سيارة الأزمات المجهزة بأحدث المعدات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وسيارات خدمة العملاء المتنقلة التي تسهم في تقريب الخدمة من المواطنين في مختلف المناطق.

​تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة خدمات مياه الشرب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

مياه الشرب بالقاهرة الكبرى الحق في مياه الخط الساخن الصرف الصحي

