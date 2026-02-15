بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عادل نصار

قال الدكتور بوطالبي أمين، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، إن الدول العربية التي تحررت قبل نظيراتها الإفريقية، مثل مصر والجزائر، لعبت دوراً محورياً في بناء منظومة أمنية داخل القارة الإفريقية، وساهمت في تحرير العديد من الشعوب، بما عزز الترابط بين الدول ودعم حضور الاتحاد الإفريقي في القمم العالمية.

وأضاف بوطالبي، خلال حديثه مع الإعلامية هبة فهمي، موفدة قناة "إكسترا نيوز" بالقمة الإفريقية الـ39 في أديس أبابا، أن كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كانت مؤثرة وأسهمت في تعزيز الوحدة البينية، ودعم التجارة البينية، وإبراز المنتجات المحلية والشراكات الاقتصادية بين الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر والجزائر قدما إعلانين خلال القمة يدعمان السلم والأمن في القارة، ويسعيان إلى تحرير آخر المستعمرات الإفريقية، مؤكداً أن معالجة القضايا الأمنية والتطرف داخل البلدان الإفريقية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة.

وأكد أن القمة تعكس توحد الرؤى بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات وتحقيق أحلام شعوب القارة، مشيراً إلى مطالبة إفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وهو مطلب قديم لدعم صوت القارة في القرارات الدولية، ومشيراً إلى أن هذا المقعد سيكون قريباً واقعاً.

بوطالبي أمين القارة الإفريقية الاتحاد الإفريقي القمة الإفريقية الـ39 أديس أبابا

