«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد 18 عامًا من الانتظار.. المطربة كاميليا تروي رحلة الألم حتى معجزة الأمومة

المطربة كاميليا
المطربة كاميليا
محمد البدوي

كشفت المطربة كاميليا عن تفاصيل رحلتها المؤثرة مع الإنجاب، بعد غياب دام 18 عامًا، وصفتها بأنها من أصعب وأطول التجارب في حياتها، قبل أن تُرزق بطفلها الذي غيّر حياتها بالكامل.

المحاولات المتكررة لعلاج العقم

وتحدثت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، عن سنوات طويلة من المحاولات المتكررة لعلاج العقم، مؤكدة أنها وزوجها لم يدخرا جهدًا، حيث سافرا إلى الخارج واستشارا عددًا كبيرًا من الأطباء، الذين تباينت آراؤهم حول حالتها.

 الإحباطات المتكررة والضغوط

وأشارت إلى أنها رغم الإحباطات المتكررة والضغوط النفسية، خاصة مع الأسئلة المتكررة من المحيطين بها حول عدم الإنجاب، تمسكت بالأمل ولم تستسلم لليأس، رغم ما كانت تشعر به من ألم داخلي.

الذهول وعدم التصديق

وروت كاميليا تفاصيل اللحظة المفاجئة لاكتشاف حملها، موضحة أنها لم تشعر بأعراض واضحة في البداية، قبل أن تكتشف أنها في الشهر السادس، وهو ما أصابها بالذهول وعدم التصديق، لتجري عدة اختبارات حمل جاءت جميعها إيجابية، حتى تأكد الأمر طبيًا.

 الفرح الشديد والبكاء والقلق

وأعربت عن مشاعر مختلطة عاشتها في تلك الفترة بين الفرح الشديد والبكاء والقلق من المسؤولية المقبلة، مؤكدة أن قدوم طفلها «محمد» كان بمثابة تعويض إلهي بعد سنوات من الصبر، وأن الأمومة منحت حياتها معنى مختلفًا لم تكن تتخيله.

علاج العقم كاميليا المطربة كاميليا الإحباطات المتكررة

