بعد 18 عامًا من الانتظار.. المطربة كاميليا تروي رحلة الألم حتى معجزة الأمومة

كشفت المطربة كاميليا عن تفاصيل رحلتها المؤثرة مع الإنجاب، بعد غياب دام 18 عامًا، وصفتها بأنها من أصعب وأطول التجارب في حياتها، قبل أن تُرزق بطفلها الذي غيّر حياتها بالكامل.

المحاولات المتكررة لعلاج العقم

وتحدثت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، عن سنوات طويلة من المحاولات المتكررة لعلاج العقم، مؤكدة أنها وزوجها لم يدخرا جهدًا، حيث سافرا إلى الخارج واستشارا عددًا كبيرًا من الأطباء، الذين تباينت آراؤهم حول حالتها.

الإحباطات المتكررة والضغوط

وأشارت إلى أنها رغم الإحباطات المتكررة والضغوط النفسية، خاصة مع الأسئلة المتكررة من المحيطين بها حول عدم الإنجاب، تمسكت بالأمل ولم تستسلم لليأس، رغم ما كانت تشعر به من ألم داخلي.

الذهول وعدم التصديق

وروت كاميليا تفاصيل اللحظة المفاجئة لاكتشاف حملها، موضحة أنها لم تشعر بأعراض واضحة في البداية، قبل أن تكتشف أنها في الشهر السادس، وهو ما أصابها بالذهول وعدم التصديق، لتجري عدة اختبارات حمل جاءت جميعها إيجابية، حتى تأكد الأمر طبيًا.

الفرح الشديد والبكاء والقلق

وأعربت عن مشاعر مختلطة عاشتها في تلك الفترة بين الفرح الشديد والبكاء والقلق من المسؤولية المقبلة، مؤكدة أن قدوم طفلها «محمد» كان بمثابة تعويض إلهي بعد سنوات من الصبر، وأن الأمومة منحت حياتها معنى مختلفًا لم تكن تتخيله.