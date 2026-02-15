في أول ظهور للمطربة كاميليا بعد 20 ينة غياب: نصر محروس من أكتشف موهبتي

تحدثت المطربة كاميليا لأول مرة في ظهور تلفزيوني بعد غياب عن الساحة الفنية لأكثر من 20 عامًا، مؤكدة أن نصر محروس هو من اكتشفها للغناء خلال إحيائها إحدى الحفلات لصالح وزارة الثقافة.

وتابعت المطربة كاميليا ، حديثها خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة إن نصر محروس أعجب للغاية بصوتها، وعرض عليها تقديم ألبومين من إنتاج شركته في ذلك الوقت، وبالفعل رحبت على الفور، وأشاد وقتها بصوتها.

وأضافت كاميليا ، أنها في البداية سجلت ألبومًا كاملًا باللون الشعبي، لكن بعد فترة أخبرها بأن الألبوم لن يُطرح في الأسواق، مشيرة إلى أنه كان يرغب في أن تغني بعيدًا عن اللون الشعبي.

وأشارت المطربة كاميليا إلى أنه في ذلك الوقت كانت كل من سوما وشيرين عبد الوهاب وغيرهما ضمن الشركة التي ينتج لهم نصر محروس، وقدمت وقتها أغاني «علمتني» و«سبتك» و«ما كانش حب» و«عشاق السهر»، موضحة أن هناك مطربة في ذلك التوقيت اعترضت على وجودها، وقالت نصًا لنصر محروس: «دي واحدة جاية من الفلاحين.. ليه تنتجوا لها أغاني وتجيبوا لها شقة؟».

واختتمت المطربة كاميليا حديثها، مؤكدة أن الفنان محمد هنيدي أعجب للغاية بأغنيتها «علمتني»، التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها، مشيرة إلى أنه تواصل معها هاتفيًا، وأشاد بصوتها وموهبتها، وقدم لها دعمًا كبيرًا خلال تلك الفترة.