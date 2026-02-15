نشأت الديهي عن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة: الوضع يتحسن وأول الغيث قطرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي تبلغ تكلفتها 40.3 مليار جنيه، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.



وأضاف "نشأت الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "هذه الحزمة تعطي إشارة أن الخير قادم بإذن الله وتعطي إشارة أن رأس الدولة الرئيس السيسي الله يستره متابع بدقة وبصدق ونبل عارف الناس عايزة ايه وحاسة بايه وحاسس بالمواطن المصري".

وتابع "والحكومة كمان أوعى تفكر أن أي وزير منفصل عن الواقع ويقدر يعمل حاجة وميعملهاش ويبقى عاجبه أن مواطن محتاج ولكن الدولة عندها ميراث صعب والظروف كده للدولة اللي شبهنا وعندها تحديات آنية، ولكن إحنا ماشين في كل الاتجاهات".

وأردف "الوضع في مصر يتحسن على مستوى المؤشرات ويا رب يكون أول الغيث قطرة ويكون بارقة أمل لأن هذه الدولة تستحق وناسها تستحق واعتقد القادم إن شاء الله أفضل".

نشأت الديهي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن التكلفة الكبيرة للحزمة تمثل تحديًا لوزارة المالية، إلا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة للدكتور مصطفى مدبولي والحكومة بضرورة التحرك السريع لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة أو فرض ضرائب إضافية على المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى تطبيق سياسات تقشف مدروسة ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة، وهو ما ساهم في توفير التمويل اللازم لإطلاق هذه الحزمة الاجتماعية.

وأضاف أن المبلغ كان من الممكن توجيهه بالكامل في صورة دعم نقدي مباشر للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلا أن الدولة فضّلت توزيع مخصصات الحزمة على عدة محاور، من بينها دعم قوائم الانتظار في القطاع الصحي، وزيادة سعر إردب القمح لصالح الفلاحين، بما يحقق توازنًا بين دعم المواطنين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأكد الديهي أن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة، وأن المواطنين يستحقون دعمًا أكبر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبّر عن تطلعه إلى رفع الحد الأدنى لدخل المواطن ليصل إلى ما بين 10 و30 ألف جنيه شهريًا، بما يضمن حياة كريمة واستقرارًا اقتصاديًا للأسر المصرية.

