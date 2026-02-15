قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

منافذ التموين
منافذ التموين
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة صرف سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه كمنحة رمضان 2026، عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشمل بدالي التموين، منافذ جمعيتي، والمنافذ التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تقديم مساندة نقدية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا لتحسين أحوالهم المعيشية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨ مليارات جنيه.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال موسم رمضان، ودعم القوة الشرائية للأسر المستحقة للدعم التمويني.

٤٠٠ جنيه سلع مجانية على بطاقة التموين

ومن المقرر أن تحصل كل أسرة مقيدة في منظومة التموين على سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه ضمن منظومة السلع التموينية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، حيث سيتم إتاحة صرف هذه المنحة عبر بطاقات التموين دون أي أعباء إضافية على المواطنين، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026

وتضم منظومة التموين لهذا الشهر ٣٣ سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر:

السلع الغذائية الأساسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيه

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيه

المكرونة 800 جم – 17 جنيه

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيه

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيه

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيه

مربى 350 جم – 16 جنيه

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيه

مواد غذائية تكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيه

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيه

الخل 900 مل – 6 جنيه

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيه

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيه

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيه

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيه

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيه

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

إضافة بدائل جديدة

إدراج زيت 1.5 لتر ضمن المقررات خطوة مهمة لتوفير عبوات أكبر تلبي احتياجات الأسر الكبيرة وتقلل من الاعتماد على الزيت الحر بأسعار السوق المرتفعة.

تغطية احتياجات متنوعة

القائمة تضم سلعًا غذائية أساسية ومنتجات تنظيف، إلى جانب سلع للأطفال والطلاب مثل البسكويت، وهو ما يمنح المواطن حرية الاختيار وفقًا لميزانيته.

منظومة توزيع واسعة

يتم الصرف عبر بدالي التموين، جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، مما يضمن وصول السلع إلى كل المحافظات بلا انقطاع.
وتواصل وزارة التموين توفير الدعم للاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، إضافة إلى طرح خيارات أكبر مثل عبوة الزيت الجديدة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه منحة رمضان 2026

