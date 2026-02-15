قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026 قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2026 بشأن تعيين قيادات جديدة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضمن القرار تعيين أكرم أحمد السيد الجوهري رئيسًا للجهاز بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 14 فبراير 2026.

كما نص القرار على تعيين توفيق عبد الرحيم عبد الجواد قنديل نائبًا لرئيس الجهاز بدرجة نائب وزير لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ ذاته.



ويأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الإحصائي وتعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات الدقيقة والمؤشرات الرسمية التي تُسهم في دعم خطط التنمية وصنع القرار.