الجامعة العربية تستضيف الاجتماع المكمل للجان القانون الدولي الإنساني

عقد اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع مكمل للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول العربية.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز العمل العربي المشترك وتكريس الالتزام الجماعي بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.

نظمه الاجتماع قطاع الشؤون القانونية - إدارة المعاهدات والقانون الدولي، ليكون استكمالًا للاجتماع الثالث عشر الذي عُقد يومي 8 - 9 ديسمبر 2025 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، باستضافة كريمة من مصر.

شارك في الاجتماع ممثلو اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.

تناول الاجتماع عدة محاور أساسية ضمن الخطة الإقليمية (2026-2027)، منها:

تعزيز دور وعمل اللجان الوطنية في الدول العربية.

المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية لمواكبة المعايير الدولية وتطبيقها في القوانين الوطنية.

نشر القانون الدولي الإنساني والتوعية به لحماية الإنسان أثناء النزاعات.

تطوير آليات العمل العربي الموحد في مجال القانون الدولي الإنساني.

يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام الدول العربية بدعم القانون الدولي الإنساني وتعزيز حضوره كأداة أساسية لحماية الإنسان وصون كرامته في أوقات النزاعات، بما يعكس الروح التضامنية والتعاون العربي المشترك.