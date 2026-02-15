رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

أعلنت قناة mbc مصر عن ظهور الفنان أحمد السقا كضيف شرف فى الجزء السادس من مسلسل “المداح” ، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

وكان بدأ صناع مسلسل المداح 6 في كشف ملامح الجزء الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، حيث طرح الأبطال البوستر الرسمي الذي حمل أجواءً مشوقة وصراعًا واضحًا بين الشخصيات الرئيسية.

وظهر الفنان حمادة هلال في مواجهة مباشرة مع الفنان فتحي عبد الوهاب الذي يجسد شخصية “سميح”، في صورة دعائية حملت عنوان «المداح.. أسطورة النهاية»، وهو التعليق الذي أرفقه حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، في إشارة إلى تصاعد الأحداث المنتظرة خلال الموسم الجديد.

أبطال المداح الجزء السادس

ويشارك في بطولة الجزء السادس نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، علاء مرسي، طارق النهري، مفيد عاشور، حمزة العيلي، هلا السعيد، صفاء جلال، فاتن سعيد، عمرو عبد العزيز، خالد نور، أيمن عزب، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج صادق الصباح.

وكان الجزء الخامس قد شهد تطورات درامية لافتة، أبرزها عودة صابر من الموت، واستمراره في مواجهة قوى الجن، مع ظهور خصوم جدد تمثلوا في “بنات إبليس”، في صراع تصاعدت حدته مع تعقّد حياته الشخصية وتغير مسار أحداثه.