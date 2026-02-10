قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد سمير فرج : اختيار مواقع تصوير المداح ليس استعراضا بصريا

المداح
المداح
قسم الفن

أكد المخرج أحمد سمير فرج أن العمل على مسلسل المداح في الموسم السادس كان بالغ الصعوبة، موضحًا أن جميع المشاهد كانت تمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة مع التصوير في المغرب في ظل ظروف جوية صعبة وأمطار متواصلة، إضافة إلى مواقع تصوير اضطر فيها فريق العمل للسير قرابة أربعين دقيقة عبر ممرات للوصول إلى أماكن التصوير، مشيرًا إلى أن الفريق المغربي أبدى انبهاره الكبير بتنسيق فريق العمل المصري وانضباطه، حيث كان كل فرد يعرف بدقة ما المطلوب منه في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وتحدث فرج عن فلسفة المسلسل القائمة على فكرة "الرحلة"، حيث يمر البطل في كل موسم بمحطات مختلفة وأماكن متعددة، وهو ما كان في بدايته يهدف إلى إبراز محافظات مصر بصريًا، لكن مع مرور الأجزاء تم استهلاك معظم المواقع القابلة للتصوير الدرامي المختلف بصريًا، ما دفع الفريق للتفكير في التوسّع خارج الحدود، وكانت المغرب حلًا بصريًا وفنيًا يمنح العمل نفسًا جديدًا مع الحفاظ على الفورمات الأساسية القائمة على البحث والمواجهة وإنقاذ الناس في أماكن مختلفة.

وأشار إلى أن اختيار المواقع ليس مجرد استعراض بصري، بل جزء أصيل من بناء الدراما، لأن "المداح" لو صُوّر في أماكن مغلقة لانتهى منذ الموسم الأول، بينما الجمهور بات ينتظر الرحلات والمواقع الجديدة، لافتاً إلى أن تصويرهم في بعض المحافظات كشف حتى لأهلها أماكن لم يكونوا يعرفون بوجودها، كما حدث في معبد نيرون بالمنيا خلال الموسم الخامس.

وتابع المخرج أحمد سمير فرج عن الجرافيكس باعتباره أحد "أبطال" المسلسل منذ الموسم الثالث، حيث تطور دوره بصورة لافتة في الموسم الرابع، مع وجود ما وصفه بـ"الشعرة الرفيعة" في استخدام المؤثرات البصرية، مؤكدًا أنهم لا يذهبون إلى الفانتازيا المطلقة، بل يحرصون على المصداقية، وهي تفاصيل قد تبدو بسيطة للمشاهد لكنها معقدة جدًا في التنفيذ، ولهذا يتعامل الفريق مع الجرافيكس كعنصر أساسي لا يقل أهمية عن باقي عناصر العمل.

وتطرق إلى طبيعة المشاهد في "المداح" مؤكداً أن أغلبها مشاهد مركبة ومعقدة، لكون الصراع بين الخير والشر يظهر في أبسط اللحظات الدرامية، ما يجعل كل مشهد مليئًا بالتفاصيل والحسابات الدقيقة في الأداء والحركة وردود الفعل..

مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.
 

المداح مسلسل المداح مسلسل المداح الموسم السادس

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

