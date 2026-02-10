لازم أتكلم.. أول تعليق من محمود حجازي بعد إخلاء سبيله "خاص"

في أول تعليق له بعد إخلاء سبيله في قضية التحرش بفتاة أجنبية داخل أحد الفنادق، قال الفنان محمود حجازي "ربنا كبير وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم بس ربنا عارف وعالم بكل شيء وحقي هيرجع وجوايا كلام كتير هقوله وكل حاجة بوقتها".

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد "محتاج دعواتكم وانا بخير وفي أفضل حال وربنا هيبين كل حاجة في الأيام اللي جاية".

وتابع: أنا معملتش حاجة من الكلام اللي بيتقال وثبت ده وكل دي حملات شنيعة لتدميري ومدفوعة الثمن، ومستني بس قرارات النيابة عشان أطلع أواجه الناس وأبين اللي حصل".

واختتم محمود حجازي تصريحاته قائلا "أنا بس كنت محترم رجولتي وكنت مش عايز أتكلم، لكن خلاص لازم أتكلم".