مرسيدس قديمة تباع بـ مليون ريال سعودي | لهذا السبب

بيعت سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 علي موقع المزادات الشهير Bring a Trailer، بمقابل مليون و 137 ألف ريال سعودي، وتنتمي CL65 AMG لفئة السيارات الكوبيه النادرة .

مواصفات مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

تأتى سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 باللون الأبيض ألباستر، وبها مقصورة جلدية بلون جافا درجة غنية من درجات البني الفاتح المائل للبيج الدافئ، وقطعت السيارة 5300 كم/ساعة فقط طوال 21 عام من استخدامها، مما يجعلها في حالة جيدة تماماً.

محرك مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

تستمد سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 604 حصان، وبها عزم دوران 1000 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

تباع سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 137 ألف ريال سعودي .

تاريخ مرسيدس في صناعة السيارات

سجل كارل بنز براءة اختراع أول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عام 1886، بينما قدم جوتليب دايملر مركبات ذاتية الدفع، وظهر اسم "مرسيدس" لأول مرة عام 1901 كطراز سيارة سباق شهير.

واندمجت "دايملر" مع "بنز" لتشكيل شركة "دايملر-بنز إيه جي"، لتولد العلامة التجارية "مرسيدس-بنز"، وركزت الشركة على الأداء والفخامة، وطورت تقنيات سلامة متقدمة مثل مناطق التصادم وبرامج الثبات الإلكتروني.

وأطلقت سيارة "300 SL" المجنحة عام 1954، وسلسلة سيارات "الفئة S" الفاخرة التي بدأت بقوة في السبعينيات، وواصلت الشركة الريادة بتقديم أنظمة المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتركز حالياً على التنقل الكهربائي عبر سلسلة EQ، والقيادة الذاتية.