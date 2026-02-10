قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس قديمة تباع بـ مليون ريال سعودي | لهذا السبب

مرسيدس CL65 AMG موديل 2005
مرسيدس CL65 AMG موديل 2005
إبراهيم القادري

بيعت سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 علي موقع المزادات الشهير Bring a Trailer، بمقابل مليون و 137 ألف ريال سعودي، وتنتمي CL65 AMG  لفئة السيارات الكوبيه النادرة .

 مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

مواصفات مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

تأتى سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 باللون الأبيض ألباستر، وبها مقصورة جلدية بلون جافا درجة غنية من درجات البني الفاتح المائل للبيج الدافئ، وقطعت السيارة 5300 كم/ساعة فقط طوال 21 عام من استخدامها، مما يجعلها في حالة جيدة تماماً.

 مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

محرك مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

تستمد سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 604 حصان، وبها عزم دوران 1000 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

 مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

تباع سيارة مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 137 ألف ريال سعودي .

تاريخ مرسيدس في صناعة السيارات

 مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

سجل كارل بنز براءة اختراع أول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عام 1886، بينما قدم جوتليب دايملر مركبات ذاتية الدفع، وظهر اسم "مرسيدس" لأول مرة عام 1901 كطراز سيارة سباق شهير.

 مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

واندمجت "دايملر" مع "بنز" لتشكيل شركة "دايملر-بنز إيه جي"، لتولد العلامة التجارية "مرسيدس-بنز"، وركزت الشركة على الأداء والفخامة، وطورت تقنيات سلامة متقدمة مثل مناطق التصادم وبرامج الثبات الإلكتروني.

 مرسيدس CL65 AMG موديل 2005

وأطلقت سيارة "300 SL" المجنحة عام 1954، وسلسلة سيارات "الفئة S" الفاخرة التي بدأت بقوة في السبعينيات، وواصلت الشركة الريادة بتقديم أنظمة المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتركز حالياً على التنقل الكهربائي عبر سلسلة EQ، والقيادة الذاتية. 

مرسيدس CL65 AMG موديل 2005 CL65 AMG موديل 2005 مواصفات مرسيدس CL65 AMG محرك مرسيدس CL65 AMG ألباستر مرسيدس CL65 تاريخ مرسيدس السيارات الكوبيه النادرة

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال
جانب من الملتقي
