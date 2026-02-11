أخبار قنا: تشييع جثامين ضحايا حادث ميكروباص العائدين من ليبيا.. وتسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي مزوّدة بالإنترنت للعمل على خط قوص

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها الوحدة المحلية لمركز قوص تصدر 26 نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية للمواطنبن، تسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي مزودة بإنترنت وشاشات للعمل على خط قفط قوص، وضع حجر أساس كمباوند سكني بمدينة قنا الجديدة باستثمارات 800 مليون جنيه، المحافظ يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي، ويتفقد معرض أهلًا رمضان بنجع حمادي لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويقرر إعفاء الباعة 4 أشهر من إيجار السوق الحضاري بنجع حمادى، وأهالي دشنا يشيعون جثامين ضحايا حادث العودة من ليبيا.





قنا.. محلية قوص تصدر 26 نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية

ثمّن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، في إصدار ٢٦ نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية في يوم واحد، الأمر الذي يسهم في دفع العمل بملف التصالح، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي ملف التصالح أهمية قصوى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للوحدات المحلية، لتسريع معدلات الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء الميداني، وأن ما تحقق يعكس التزام الجهاز التنفيذي بتوجيهات الدولة، وتحقيق الصالح العام، ودعم مسارات التنمية الشاملة بالمحافظة.



مزوّدة بإنترنت وشاشات.. تسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي بقنا| التفاصيل الكاملة

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، تسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي من شركة خاصة، تم توفيرها في إطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٥٤٤ لسنة ٢٠٢٤، والخاصة بدراسة خطوط النقل الجماعي ووضع حلول عملية للتكدس الشديد للركاب خلال أوقات الذروة.



وأوضح محافظ قنا، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة النقل، وضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة على الخطوط الحيوية التي تشهد كثافات ركاب مرتفعة.

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وضع حجر أساس كمباوند سكني بمدينة قنا الجديدة| صور



وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع كمباوند جديد بمدينة قنا الجديدة شرق، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات سكنية حديثة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية ملائمة للعاملين بمختلف القطاعات.

وأكد محافظ قنا، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لخريطة التنمية العمرانية بالمحافظة، موضحًا أنه يقام على مساحة تخصيص تبلغ 90034.85 مترًا مربعًا كنشاط عمراني متكامل، بالقطعة رقم 134 بالمنطقة الإقليمية، ويتبع إداريًا جهاز مدينة قنا الجديدة شرق، وتخضع الأرض لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي

أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي لعام 2026، والذي يعتبر إحدى أقدم وأكبر القلاع الصناعية في صعيد مصر.

وتفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الوفد المرافق له، أقسام المصنع المختلفة، مشيدًا بكفاءة العمل داخل هذا الصرح الذي أُنشئ عام 1897، وظل صامدًا ومطورًا عبر العقود، خاصة بعد عملية التأهيل الشاملة التي شهدها عام 1996، لدمج العراقة التاريخية بأحدث تكنولوجيات العصر في إنتاج السكر.





محافظ قنا يتفقد معرض أهلًا رمضان بنجع حمادي لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة | صور

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير العمل بمعرض «أهلًا رمضان» المقام بمدينة نجع حمادي بشارع 15 مايو داخل حديقة الزهور، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويقام المعرض بالتعاون بين مديرية التموين بمحافظة قنا، والغرفة التجارية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توسيع نطاق المعارض والمنافذ السلعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يحقق استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم.

خلال جولته التفقدية.. محافظ قنا يقرر إعفاء الباعة 4 أشهر من إيجار السوق الحضاري بنجع حمادى

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، القيادات التنفيذية بإعفاء الباعة بالسوق الحضاري بنجع حمادى، من الإيجار لمدة 4 أشهر نهائيا، على أن تكون القيمة الإيجارية 3000 جنيه للمحل و1500 للباكية شاملة الضريبة، دعما لهم، وتشجيعا على الاستقرار داخل السوق، وتحقيق أقصى استفادة من المشروع، بما يعود بالنفع على البائعين، والمواطنين على حد سواء.

جاء ذلك خلال ​تفقد محافظ قنا، للسوق الحضاري الجديد بمدينة نجع حمادي، في إطار توجهات الدولة نحو تنظيم حركة التجارة، والقضاء على الأسواق العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، ويحقق الانضباط داخل الشارع.

شهداء لقمة العيش.. أهالي دشنا يشيعون جثامين 7 ضحايا حادث العودة من ليبيا

شيع المئات من أبناء دشنا شمال قنا، جثامين ضحايا حادث الطريق الدولى بمحافظة مطروح، عقب احتراق سيارة ميكروباص كان تقلهم فى طريق عودتهم إلى محافظة قنا لقضاء شهر رمضان المبارك مع ذويهم.

فيما اتشحت بيوت وعائلات الضحايا بالسواد عقب تلقيهم نبأ مصرع ذويهم فى حادث انقلاب واحتراق السيارة الميكروباص، الذى أودى بحياة ٧ ضحايا، و٦ مصابين يتلقون العلاج بمستشفى مرسى مطروح.

