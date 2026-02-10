مزودة بإنترنت وشاشات.. تسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي بقنا| التفاصيل الكاملة



شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، تسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي من شركة خاصة، تم توفيرها في إطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٥٤٤ لسنة ٢٠٢٤، والخاصة بدراسة خطوط النقل الجماعي ووضع حلول عملية للتكدس الشديد للركاب خلال أوقات الذروة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ونور البريجي، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأحمد القاضي، رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأوضح محافظ قنا، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة النقل، وضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة على الخطوط الحيوية التي تشهد كثافات ركاب مرتفعة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي كان قد طرح العملية رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥، حيث عُقدت جلسة الاستفسارات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥، وجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥، وأسفرت عن ترسية عدد من الخطوط على شركات نقل جماعي متخصصة.

وأضاف محافظ قنا، أن الترسية شملت الشركة المختارة لتشغيل خط قنا – دشنا، و قنا – قوص، كما تم إسناد تشغيل خطوط قنا – الوقف، قنا – نقادة، قنا – نجع حمادي إلى شركة أخرى.

ولفت عبدالحليم، إلى أن الأتوبيسات الجديدة سعة ٢٩ مقعدًا، ومزودة بأجهزة اتصال حديثة وشاشات عرض وخدمة انترنت، بما يضمن مستوى أعلى من الأمان والراحة للركاب، كما تم وضع التعريفة للاتوبيسات، وسوف تعمل طوال اليوم ما بين المواقف وخط سير الج، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الافتتاح الفعلي للخدمة بدأ اليوم مع شركة مستر باص، التي دفعت بـ٣ أتوبيسات جاهزة من إجمالي ٦ أتوبيسات، على أن يتم الدفع بباقي الأتوبيسات تباعًا خلال الفترة المقبلة، كما سوف يتم توفير اتوبيس سعة 50 راكب ينزل وقت الذروة لمنع التكدس والازدحام.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير منظومة النقل الجماعي، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس المروري، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل داخل محافظة قنا.





