وزير الخارجية: نسعى لمضاعفة عدد الطلاب السنغاليين لتلقي التعليم في مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أن مصر تسعى إلى مضاعفة عدد الطلاب السنغاليين الذين يدرسون في مصر، ضمن جهود تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين.

وأضاف الوزير أن زيارة وزير الخارجية السنغالي لمصر تمثل فرصة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر السنغال شريكًا استراتيجيًا في منطقة غرب أفريقيا.

وأوضح بدر عبد العاطي أن التعاون بين البلدين يشمل أيضًا:

تعزيز العلاقات الاقتصادية خلال رئاسة السنغال لتجمع الإيكواس

التعاون بين القطاع الخاص في مصر والسنغال

إنشاء خط لإنتاج الدواء المصري في السنغال

بحث قضايا المياه والسلم والأمن بالقارة الإفريقية

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعليمية والاقتصادية بين مصر والسنغال، بما يخدم مصالح البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.