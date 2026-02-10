بدر عبد العاطي: الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكافة المساعي التي تسهم فى دعم الحوار وتسوية كافة الشواغل عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية.



وشدد عبد العاطي ، على أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأمريكى والإيراني وصولا لتسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف.



وأكد عبد العاطي، على ضرورة تجاوز أي خلافات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يثمن دور مصر الفاعل وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد واحتواء التوتر بالمنطقة.





وأشاد وزير الخارجية الإيراني بالمساعي المصرية الرامية إلى التوصل لتفهمات بشأن الملف النووي.