كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. تفاصيل جديدة عن الضريبة العقارية قبل تعديل القانون نهائيا
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
«فتاة الأتوبيس» تكشف تفاصيل ملاحقتها والاعتداء عليها: حاول التحرش بي وتعرضت للرشق بالطوب
الفظائع كارثية.. الأمم المتحدة تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية جرائم الفاشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل ابتلاع الريق أكثر من مرة في نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء ، أن ابتلاع اللعاب أثناء الصيام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولا يترتب عليه أي إثم، بل إن ذلك أفضل من قيام بعض الناس بالبصق المتكرر بما قد يسبب إزعاجًا أو ضررًا للآخرين.

وأوضحت الدار ، أنه لا يجوز ترك العمل أو التقصير فيه خلال شهر رمضان بحجة الصيام، لأن أداء العمل بإخلاص يُعد نوعًا من العبادة.

وبينت أن الصدقة من أعظم الأعمال التي ينال المسلم أجرها في هذا الشهر المبارك، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133-134]، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سُئل عن أفضل الصدقة فقال: «صدقة في رمضان».

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن أجر تفطير الصائم يتحقق ولو بأبسط الأشياء، تشجيعًا على نشر روح التعاون والتكافل بين الناس، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من فطر صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء»، وعندما قال الصحابة إن بعضهم لا يملك ما يفطر به الصائم، أوضح النبي أن هذا الثواب يتحقق حتى لمن يفطر صائمًا على جرعة لبن أو تمرة أو شربة ماء، وأن من أطعم صائمًا حتى الشبع نال مغفرة ذنوبه وسقاه الله من حوض النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

كما بينت الدار، أن المسلمين متفقون على أن وقت الصيام يبدأ من ظهور الفجر الصادق، وينتهي بغروب الشمس الكامل واختفاء قرصها تمامًا، وليس قبل ذلك أو بعده، وأن هذا الحكم ثابت بالأدلة القطعية من القرآن والسنة وإجماع المسلمين عبر العصور، ولا يجوز إنكاره أو التشكيك فيه أو الاختلاف حوله.

رمضان الصيام دار الإفتاء تفطير الصائم أحكام الصيام

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

