هل ابتلاع الريق أكثر من مرة في نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء ، أن ابتلاع اللعاب أثناء الصيام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولا يترتب عليه أي إثم، بل إن ذلك أفضل من قيام بعض الناس بالبصق المتكرر بما قد يسبب إزعاجًا أو ضررًا للآخرين.

وأوضحت الدار ، أنه لا يجوز ترك العمل أو التقصير فيه خلال شهر رمضان بحجة الصيام، لأن أداء العمل بإخلاص يُعد نوعًا من العبادة.

وبينت أن الصدقة من أعظم الأعمال التي ينال المسلم أجرها في هذا الشهر المبارك، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133-134]، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سُئل عن أفضل الصدقة فقال: «صدقة في رمضان».

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن أجر تفطير الصائم يتحقق ولو بأبسط الأشياء، تشجيعًا على نشر روح التعاون والتكافل بين الناس، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من فطر صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء»، وعندما قال الصحابة إن بعضهم لا يملك ما يفطر به الصائم، أوضح النبي أن هذا الثواب يتحقق حتى لمن يفطر صائمًا على جرعة لبن أو تمرة أو شربة ماء، وأن من أطعم صائمًا حتى الشبع نال مغفرة ذنوبه وسقاه الله من حوض النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

كما بينت الدار، أن المسلمين متفقون على أن وقت الصيام يبدأ من ظهور الفجر الصادق، وينتهي بغروب الشمس الكامل واختفاء قرصها تمامًا، وليس قبل ذلك أو بعده، وأن هذا الحكم ثابت بالأدلة القطعية من القرآن والسنة وإجماع المسلمين عبر العصور، ولا يجوز إنكاره أو التشكيك فيه أو الاختلاف حوله.