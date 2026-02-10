قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين بعد العودة من زامبيا.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلى القاهرة صباح أمس ، قادمة من زامبيا عقب الانتهاء من خوض مباراة زيسكو الزامبي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي سموحة الزمالك الزمالك ضد سموحة الدوري المصري

