الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين بعد العودة من زامبيا.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلى القاهرة صباح أمس ، قادمة من زامبيا عقب الانتهاء من خوض مباراة زيسكو الزامبي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.