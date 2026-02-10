وزير الخارجية: تعزيز التعاون المصري-السنغالي في مختلف المجالات أولوية

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن زيارة وزير الخارجية السنغالي لمصر تمثل فرصة مهمة لتوثيق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في منطقة غرب أفريقيا.

وأشار الوزير، إلى أن مصر ستعمل مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول التجمع، كما تم بحث سبل التعاون بين القطاع الخاص في مصر والسنغال.

وأضاف أن هناك خططًا لإنشاء خط لإنتاج الدواء المصري في السنغال، والسعي لمضاعفة عدد الطلاب السنغاليين لتلقي التعليم في مصر.

كما ناقش الجانبان قضايا المياه والسلم والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.