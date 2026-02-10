قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رحاب عبد المنعم: مفهوم ريادة الأعمال ظهر في القرن الـ18 وانتشر بعد كورونا

رحاب عبد المنعم
رحاب عبد المنعم
البهى عمرو

أكدت الدكتورة رحاب عبد المنعم، أستاذ الصيدلة والتصنيع الدوائي وخبيرة ريادة الأعمال، أن مفهوم ريادة الأعمال ظهر في القرن الـ18، وبدأ ينتشر في منتصف القرن الـ20، وتحديدا عام 1947.

وقالت “عبد المنعم”، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وروان أبو العينين، إن ريادة الأعمال تعني ابتكار فكرة جديدة تخدم مجموعة من المجتمع، وينتج عنها خدمات أو منتجات، وقد تكون تطوير لـ فكرة قديمة.

وأوضح أن ريادة الأعمال بها مخاطر اقتصادية والإدارية،  لكن يكون هناك مخاطرة من رائد الأعمال، وأن العمل يكون على دراسة موضوعة.

وأضاف أن ريادة الأعمال أصبحت من الأشياء الضرورية، وأن الانتشار الكبير لـ ريادة الأعمال ظهر بعد فترة فيروس كورونا، واتجاه الكثير للعمل الإلكتروني.

