السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا التهم سيارة ومحل أقمشة بعقار لوكاندة النهر الخالد بشارع كلوت بك، ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في شارع كلوت بك منطقة وسط البلد.

وهرعت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتبين أن النيران نشبت في سيارة وامتدت إلى محل أقمشة داخل عقار لوكاندة النهر الخالد، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما تسبب في ذعر الأهالي بالمنطقة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا لتسمح لرجال الإطفاء سهولة العمل ومحاصرة النيران.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجري مباحث القاهرة التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق.