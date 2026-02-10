بنزيما يمازح رونالدو بعد انتقاله للهلال: ألقاب أكثر وراتب أعلى

مازح النجم الفرنسي كريم بنزيما، الوافد الجديد إلى صفوف الهلال السعودي، زميله السابق كريستيانو رونالدو قائد النصر، في خضم الجدل الذي أُثير مؤخرًا بسبب اعتراض النجم البرتغالي على سياسة دعم بعض الأندية بصفقات كبرى دون غيرها.

وذكرت صحيفة «تيليجراف» الإنجليزية أن بنزيما بعث برسالة ودية إلى رونالدو، حملت طابع المزاح، أشار خلالها إلى أنه قد يحصل على راتب أعلى وفرص أكبر للتتويج بالألقاب، في إشارة ساخرة للأجواء التنافسية الحالية داخل الكرة السعودية.

ويأتي ذلك بعد إعلان انتقال بنزيما رسميًا إلى الهلال قادمًا من اتحاد جدة بعقد يمتد لموسم ونصف، حيث يسعى المهاجم الفرنسي لفتح صفحة جديدة مع «الزعيم» وتحقيق المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وعبر بنزيما عن سعادته بالخطوة الجديدة، قائلًا في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال: «أشعر براحة كبيرة وسعادة حقيقية، أول حصة تدريبية كانت إيجابية، وتعرّفت على اللاعبين والجهاز الفني، وأنا فخور بكوني جزءًا من هذا الفريق».

وأضاف: «الهلال نادٍ كبير بتاريخ مليء بالإنجازات، ويشبه ريال مدريد في آسيا من حيث العقلية والطموح، كل شيء هنا منظم ومثالي لتحقيق النجاحات».

ويُعد الهلال النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب، بينما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي أوروبيًا بـ15 لقبًا، وهو التشبيه الذي يؤكد طموحات بنزيما الكبيرة مع بطل القارة الآسيوية.