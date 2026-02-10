قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
بنزيما يمازح رونالدو بعد انتقاله للهلال: ألقاب أكثر وراتب أعلى

مازح النجم الفرنسي كريم بنزيما، الوافد الجديد إلى صفوف الهلال السعودي، زميله السابق كريستيانو رونالدو قائد النصر، في خضم الجدل الذي أُثير مؤخرًا بسبب اعتراض النجم البرتغالي على سياسة دعم بعض الأندية بصفقات كبرى دون غيرها.

وذكرت صحيفة «تيليجراف» الإنجليزية أن بنزيما بعث برسالة ودية إلى رونالدو، حملت طابع المزاح، أشار خلالها إلى أنه قد يحصل على راتب أعلى وفرص أكبر للتتويج بالألقاب، في إشارة ساخرة للأجواء التنافسية الحالية داخل الكرة السعودية.

ويأتي ذلك بعد إعلان انتقال بنزيما رسميًا إلى الهلال قادمًا من اتحاد جدة بعقد يمتد لموسم ونصف، حيث يسعى المهاجم الفرنسي لفتح صفحة جديدة مع «الزعيم» وتحقيق المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وعبر بنزيما عن سعادته بالخطوة الجديدة، قائلًا في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال: «أشعر براحة كبيرة وسعادة حقيقية، أول حصة تدريبية كانت إيجابية، وتعرّفت على اللاعبين والجهاز الفني، وأنا فخور بكوني جزءًا من هذا الفريق».

وأضاف: «الهلال نادٍ كبير بتاريخ مليء بالإنجازات، ويشبه ريال مدريد في آسيا من حيث العقلية والطموح، كل شيء هنا منظم ومثالي لتحقيق النجاحات».

ويُعد الهلال النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب، بينما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي أوروبيًا بـ15 لقبًا، وهو التشبيه الذي يؤكد طموحات بنزيما الكبيرة مع بطل القارة الآسيوية.

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
محافظ الشرقية
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
